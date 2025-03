Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche’, il Comune lancia un questionario

Qualche giorno fa c'è stato un incontro pubblico con il sindaco Michele Sollecito per discutere ila Giovinazzo che consenta alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici, nonché di quelli privati di interesse pubblico e degli spazi urbani pubblici dell'ambiente in cui vivono .L'intento dell'Amministrazione comunale è quello di rendere partecipi tutti i cittadini affinché siano parte attiva al dibattito con proposte, idee e punti di vista. Con questo scopo è nata l'idea di realizzare un questionario predisposto ad accogliere la più ampia conoscenza e partecipazione in relazione alle criticità, alle aspettative e necessità degli abitanti di Giovinazzo, ma anche di chi Giovinazzo la vive pur non abitandoci (da turista, pendolare, studente, etc).Il questionario è disponibile sia on line sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo all'indirizzo www.comune.giovinazzo.it sia in versione cartacea disponibile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al piano terra di Palazzo di Città.«Invito tutti i cittadini, ma anche i non residenti che frequentano Giovinazzo, a rispondere alle domande del questionario - è l'appello del sindaco- Riteniamo che sia uno strumento pensato per raccogliere punti di vista, esigenze, idee, necessità, modi di pensare, modi di vivere la città, sogni e proposte che animano individualmente e collettivamente chi la vive. Ciascun parere è importante, anzi, più il parere è informato e consapevole più sarà efficace».