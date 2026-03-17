Cattedrale di Santa Maria Assunta. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Cattedrale di Santa Maria Assunta. Foto Gianluca Battista
Eventi e cultura

Giornate FAI di Primavera, a Giovinazzo aperti la Concattedrale ed il Palazzo Vescovile

A curarla il Gruppo FAI del Nord Barese. 780 luoghi visitabili in 400 città italiane

Giovinazzo - martedì 17 marzo 2026 Comunicato Stampa
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le "Giornate FAI di Primavera", il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell'Italia: il più efficace strumento con cui il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Accogliendo l'invito del FAI, dal 1993 - anno della pionieristica prima edizione dell'evento – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono.

Le Giornate FAI di Primavera, così come quelle d'Autunno, sono dunque una preziosa occasione offerta agli italiani per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro Paese, ma anche un'importante iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione, a sostegno della sua missione di utilità pubblica di cura e tutela del patrimonio culturale, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione e secondo il principio della sussidiarietà (art.118): ciò che viene raccolto dalle iscrizioni e dalle donazioni ricevute durante l'evento sostiene concretamente le sue attività istituzionali e permette al FAI di portare avanti gli interventi di restauro e i progetti di valorizzazione, alcuni dei quali molto onerosi, sui 75 Beni che cura, gestisce e conserva, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico affinché tutti i cittadini possano goderne, per sempre.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, saranno visitabili - a contributo libero - 780 luoghi in 400 città italiane, scelti con inesauribile curiosità e passione, e aperti grazie all'eccezionale cura organizzativa dei volontari del FAI, capaci di coinvolgere, ancor prima del pubblico che li visiterà, istituzioni, aziende e privati cittadini che li metteranno a disposizione, dando così il loro contributo a questa grande "festa collettiva". Un patrimonio multiforme, spesso inatteso e sempre sorprendente, fatto di tesori di storia, arte e natura più o meno conosciuti e anche di storie, tradizioni e saperi unici che vengono tramandati e rinnovati dalle comunità che li custodiscono.
Grazie all'impegno e all'entusiasmo di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, guidati dall'instancabile desiderio di proporre sempre nuovi luoghi, e a 17.000 Apprendisti Ciceroni, giovani studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti per raccontare le bellezze che li circondano, apriranno le loro porte centinaia di luoghi speciali, da nord a sud della Penisola, spesso poco conosciuti o poco valorizzati, e molti dei quali solitamente inaccessibili: dalle ville ai castelli, dalle chiese ai luoghi dell'educazione e della ricerca, dai laboratori artigiani alle aree naturalistiche, passando per sedi istituzionali, teatri, collezioni d'arte e siti produttivi e persino un'idrovora e uno stadio di calcio, perché in Italia il patrimonio di arte, natura e cultura è ovunque (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it). Ad ogni visita sarà possibile sostenere la missione della Fondazione con una donazione e, tra le tante aperture proposte, alcune saranno dedicate agli iscritti al FAI e a chi si iscriverà durante l'evento.

LE APERTURE A GIOVINAZZO
A Giovinazzo la visita comprende la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta ed in via eccezionale il Palazzo Vescovile. Un percorso originale alla riscoperta delle forme e decorazioni della chiesta romanica rinvenute con i lavori di restauro dal 1979-1990, distinguendoli dagli interventi del cosiddetto "ripristino romanico" ad opera di validi scalpellini giovinazzesi. Sarà possibile, oltre a riconoscere l'ipotesi ricostruttiva dell'antico mosaico presbiteriale con il grifone e i guerrieri, attraversare i locali del palazzo vescovile con un inedita esposizione delle abiti sacri ed alcuni arredi dei vescovi protagonisti della storia della cattedrale nelle sue attuali forme.
Venerdì 20 marzo ore 19.00 incontro con l'archivista Diego de Ceglia e l'architetto Luigi Guastamacchia, modera la capogruppo FAI nord barese Bibi Mastroviti, ore 19, sala San Felice. Sabato 21 e domenica 22 dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
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