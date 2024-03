Nel fine settimana tornano a Giovinazzo le Giornate FAI di Primavera

si rinnova l'appuntamento con le, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 32ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS offrirà l'opportunità di scoprire e riscoprire, insieme a noi volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).I delegati e volontari del, come sempre, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare questa volta il sistema difensivo costiero ed il rapporto con il mare a partire dal XV secolo.per l'occasione reso percorribile grazie all'impegnativo lavoro compiuto dai volontari negli scorsi mesi.All'estrema propaggine nord-occidentale della penisola che ospita il nucleo antico di Giovinazzo, nell'ambito della strategia di difesa dell'area portuale, si visiterannointerposti dalla fabbrica del Vescovado. Verranno delineate le caratteristiche delle difese urbane, gli interventi di rifacimento e di ristrutturazione nel corso del tempo.Il racconto dei narratori FAI si pone come missione culturale e sociale e come strumento di tutela; come strumento per formare cittadini decisi a proteggere per sempre e per tutti il Patrimonio storico, artistico e paesaggistico.A chi desideri partecipare verrà richiesto un contributo libero - si suggerisce che sia a partire da 3 euro - che andrà a sostegno della missione e dell'attività del FAI. Non è richiesta la prenotazione. Le visite si svolgeranno esclusivamente per gruppi accompagnati, in ordine di arrivo, dalle ore 9.30 il sabato e dalle ore 10.00 la domenica, fino alle ore 18.30 di entrambi i giorni. Partenza da Cala Porto. I tesserati FAI saltano la coda.Dal FAI Giovinazzo un grazie speciale ai proprietari ed alle famiglie che hanno accolto questa iniziativa.