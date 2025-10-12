Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo una domenica sulle tracce dei De Musso

Dopo l'ottimo riscontro nell'intera giornata di sabato 11, anche oggi, domenica 12 ottobre, il FAI Gruppo del Nord Barese proporrà a Giovinazzo l'itinerario "L'arte sacra dei pittori De musso nelle chiese di Giovinazzo". Lungo la via principale del centro antico i volontari FAI, con gli Apprendisti Ciceroni del Liceo "Spinelli" offriranno l'opportunità di conoscenza delle tele più significative dei pittori De Musso nellelavorarono instancabilmente per oltre mezzo secolo a partire dai primi anni Trenta del Settecento, producendo centinaia di opere a carattere sacro, impreziosendo con le loro tele molti degli altari collocati nelle varie chiese allora esistenti. Le formule espressive adottate e le scelte iconografiche in alcuni casi ricalcano fedelmente le composizioni dei grandi maestri dell'epoca, come Luca Giordano, Francesco Solimena e Francesco De Mura. Le opere prodotte dai pittori De Musso, pur appartenendo a un contesto che potremmo definire provinciale, si inseriscono nel più ampio panorama del barocco italiano, ed hanno contribuito a cementare un legame tra arte, fede e comunità.La durata delle visite è di 50 minuti, porte aperte dalle 9.00 alle 20.30, ma in alcune chiese vi sarà la sospensione negli orari concomitanti con le funzioni religiose.