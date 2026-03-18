Giornate FAI di Primavera a Giovinazzo: l'apertura il 20 marzo in Sala San Felice

LE APERTURE IN TUTTA ITALIA

Per la 34ª edizione lepromosse dal 1975 dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, i volontari di Giovinazzo hanno curato l'organizzazione dell'apertura dal titolopreceduta da un incontro venerdì 20 marzo, nella sala San Felice, alle ore 19.00.Una conversazione di approfondimento dei temi che verranno trattati durante le visite del sabato e della domenica. IntervengonoSabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, sarà possibile visitare la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, la cripta e gli ambienti del Palazzo Vescovile.Un percorso originale di riscoperta della facies romanica a seguito dei lavori di restauro dal 1979-1990, distinguendoli dagli interventi del cosiddetto "ripristino romanico" ad opera di validi scalpellini giovinazzesi nell'800 ed un'inedita e sorprendente esposizione di ritratti e preziosi paramenti liturgici - pianete, stole, mitrie, dalmatiche antiche - dei vescovi protagonisti delle vicende storiche della cattedrale.Sono state organizzate aperture in 780 luoghi in 400 città italiane, occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione, a sostegno della missione del FAI di utilità pubblica di cura e tutela del patrimonio culturale, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione e secondo il principio della sussidiarietà (art.118): ciò che viene raccolto dalle iscrizioni e dalle donazioni ricevute durante l'evento sostiene concretamente le sue attività istituzionali e permette al FAI di portare avanti gli interventi di restauro e i progetti di valorizzazione, alcuni dei quali molto onerosi, sui 75 Beni che cura, gestisce e conserva, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico affinché tutti i cittadini possano goderne, per sempre.In caso di particolare affluenza l'ingresso ai luoghi potrebbe non essere garantito. Tutte le informazioni su www.giornatefai.it