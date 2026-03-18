Piazza Duomo
Piazza Duomo
Eventi e cultura

Giornate FAI di Primavera a Giovinazzo: l'apertura il 20 marzo in Sala San Felice

Il prologo sarà una conversazione dal titolo “Il Romanico della Cattedrale e i paramenti liturgici nel Palazzo vescovile” 

Giovinazzo - mercoledì 18 marzo 2026 Comunicato Stampa
Per la 34ª edizione le "Giornate FAI di Primavera", promosse dal 1975 dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, i volontari di Giovinazzo hanno curato l'organizzazione dell'apertura dal titolo "Il Romanico della Cattedrale e i paramenti liturgici nel Palazzo vescovile" preceduta da un incontro venerdì 20 marzo, nella sala San Felice, alle ore 19.00.

TRIPLO APPUNTAMENTO NEL FINE SETTIMANA
Una conversazione di approfondimento dei temi che verranno trattati durante le visite del sabato e della domenica. Intervengono l'archivista Diego de Ceglia e l'arch. Luigi Guastamacchia.
Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, sarà possibile visitare la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, la cripta e gli ambienti del Palazzo Vescovile.
Un percorso originale di riscoperta della facies romanica a seguito dei lavori di restauro dal 1979-1990, distinguendoli dagli interventi del cosiddetto "ripristino romanico" ad opera di validi scalpellini giovinazzesi nell'800 ed un'inedita e sorprendente esposizione di ritratti e preziosi paramenti liturgici - pianete, stole, mitrie, dalmatiche antiche - dei vescovi protagonisti delle vicende storiche della cattedrale.
Le visite sono a contributo libero e si svolgono ogni 20 minuti per gruppi di 15/20 persone, in ordine di arrivo. I tesserati FAI (e coloro che si iscriveranno durante l'evento) avranno priorità di accesso.

LE APERTURE IN TUTTA ITALIA
Sono state organizzate aperture in 780 luoghi in 400 città italiane, occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione, a sostegno della missione del FAI di utilità pubblica di cura e tutela del patrimonio culturale, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione e secondo il principio della sussidiarietà (art.118): ciò che viene raccolto dalle iscrizioni e dalle donazioni ricevute durante l'evento sostiene concretamente le sue attività istituzionali e permette al FAI di portare avanti gli interventi di restauro e i progetti di valorizzazione, alcuni dei quali molto onerosi, sui 75 Beni che cura, gestisce e conserva, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico affinché tutti i cittadini possano goderne, per sempre.
In caso di particolare affluenza l'ingresso ai luoghi potrebbe non essere garantito. Tutte le informazioni su www.giornatefai.it
  • FAI Giovinazzo
  • Giornate FAI di Primavera
Estate giovinazzese 2026, pubblicato l’avviso pubblico per proposte
18 marzo 2026 Estate giovinazzese 2026, pubblicato l’avviso pubblico per proposte
Glifosate nel verde pubblico? La Garden Design e l'assessore Depalo replicano a PVA
18 marzo 2026 Glifosate nel verde pubblico? La Garden Design e l'assessore Depalo replicano a PVA
Altri contenuti a tema
Giornate FAI di Primavera, a Giovinazzo aperti la Concattedrale ed il Palazzo Vescovile Giornate FAI di Primavera, a Giovinazzo aperti la Concattedrale ed il Palazzo Vescovile A curarla il Gruppo FAI del Nord Barese. 780 luoghi visitabili in 400 città italiane
Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo una domenica sulle tracce dei De Musso Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo una domenica sulle tracce dei De Musso Ottimi riscontri al sabato. Si replica oggi dalle 9.00 alle 20.30
A Giovinazzo una "camminata ecologica" con pulizia dell'agro Territorio A Giovinazzo una "camminata ecologica" con pulizia dell'agro Ad organizzarla il Gruppo FAI del Nord Barese e l'associazione 2HANDS
Giornate di Primavera FAI: aperture ed orari a Giovinazzo Giornate di Primavera FAI: aperture ed orari a Giovinazzo Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico nazionale
Nel fine settimana tornano a Giovinazzo le Giornate FAI di Primavera Nel fine settimana tornano a Giovinazzo le Giornate FAI di Primavera Aperto l'ex monastero delle Benedettine e la chiesa di San Giovanni Battista
Il FAI per la Festa di Santa Lucia a Giovinazzo Attualità Il FAI per la Festa di Santa Lucia a Giovinazzo Laboratorio con le scolaresche dell’I.C. Bavaro-Marconi. Prevista l'apertura della chiesetta e visite per gruppi
Nel fine settimana tornano a Giovinazzo le Giornate FAI di Primavera Nel fine settimana tornano a Giovinazzo le Giornate FAI di Primavera Aperti al pubblico il torrione dell’Episcopio o del Protontino e il Forte Aragonese
FAI Nord Barese, a Giovinazzo visite guidate per le scuole Scuola FAI Nord Barese, a Giovinazzo visite guidate per le scuole Il 22, 23 e 24 novembre evento in piazza delle Rimembranze
Verde pubblico, la denuncia di PVA: «Residui elevati di Glifosate nei nostri campioni»
18 marzo 2026 Verde pubblico, la denuncia di PVA: «Residui elevati di Glifosate nei nostri campioni»
"I casi dell'avvocato Guerrieri ", anche nella seconda puntata Giovinazzo bellissima su Rai 1
17 marzo 2026 "I casi dell'avvocato Guerrieri", anche nella seconda puntata Giovinazzo bellissima su Rai 1
Giornate FAI di Primavera, a Giovinazzo aperti la Concattedrale ed il Palazzo Vescovile
17 marzo 2026 Giornate FAI di Primavera, a Giovinazzo aperti la Concattedrale ed il Palazzo Vescovile
Tornano nelle piazze giovinazzesi le Uova di Pasqua dell'AIL
17 marzo 2026 Tornano nelle piazze giovinazzesi le Uova di Pasqua dell'AIL
Alla "Buonarroti " la consegna delle borse di studio "Vacca-Volpicella " e delle pagelle d'oro
17 marzo 2026 Alla "Buonarroti" la consegna delle borse di studio "Vacca-Volpicella" e delle pagelle d'oro
L'Orchestra Sinfonica Metropolitana all'I.C "Don S.Bavaro-Marconi " di Giovinazzo
17 marzo 2026 L'Orchestra Sinfonica Metropolitana all'I.C "Don S.Bavaro-Marconi" di Giovinazzo
Disordini al termine della WSE Trophy. Nel caos esplosi colpi di pistola
16 marzo 2026 Disordini al termine della WSE Trophy. Nel caos esplosi colpi di pistola
Sal Da Vinci a Giovinazzo: biglietti in vendita
16 marzo 2026 Sal Da Vinci a Giovinazzo: biglietti in vendita
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.