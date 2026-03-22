Cattedrale Santa Maria Assunta
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Eventi e cultura

Giornate FAI di Primavera, ancora visite di domenica in Cattedrale ed a Palazzo Vescovile

Già al sabato successo per l'iniziativa del Gruppo FAI del Nord Barese

Giovinazzo - domenica 22 marzo 2026
Domenica dal grande spessore culturale a Giovinazzo con le "Giornate FAI di Primavera", organizzate dal Gruppo del Nord Barese in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta.
Ieri, sabato 21 marzo, la prima giornata di visite, si replica oggi, di domenica, con visitatori attesi da tutta la Città Metropolitana.

Quest'oggi, domenica 22 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, sarà possibile visitare la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, la cripta e gli ambienti del Palazzo Vescovile.
«Un percorso originale - spiegano dal Gruppo FAI Nord Barese - di riscoperta della facies romanica a seguito dei lavori di restauro dal 1979-1990, distinguendoli dagli interventi del cosiddetto "ripristino romanico" ad opera di validi scalpellini giovinazzesi nell'800 ed un'inedita e sorprendente esposizione di ritratti e preziosi paramenti liturgici - pianete, stole, mitrie, dalmatiche antiche - dei vescovi protagonisti delle vicende storiche della cattedrale».
Le visite sono a contributo libero e si svolgono ogni 20 minuti per gruppi di 15/20 persone, in ordine di arrivo. I tesserati FAI (e coloro che si iscriveranno durante l'evento) avranno priorità di accesso.
  • Giornate FAI di Primavera
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