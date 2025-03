Giornate di Primavera FAI: aperture ed orari a Giovinazzo

Come anticipato negli scorsi giorni anche sulle nostre pagine, oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 marzo, tornano per la, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS grazie all'impegno e all'entusiasmo di migliaia di volontari:Ilper questa edizione speciale, in occasione dei cinquanta anni dalla nascita del FAI, apre due ex conventi indagherà sulla presenza monastica femminile nell'antica città, visitando laUna lettura insolita dei momenti salienti della vicenda costruttiva del complesso cenobitico delle Benedettine e della chiesa di San Giovanni Battista esaminando le testimonianze architettoniche in loco e il corredo decorativo superstite.L'insediamento ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione della struttura della città vecchia e della sua vicenda urbanistica. Si propone uno sguardo rinnovato rispetto alla cospicua presenza dell'Ordine Benedettino in Puglia e al fenomeno urbano, evidenziando come il complesso monumentale testimoni - pur nel suo stato attuale di struttura alberghiera e residenze private - l'importante ruolo spirituale ed economico che la comunità monastica femminile ha svolto fra medioevo ed età moderna. Attualmente l'imponente immobile è costituito da fabbriche utilizzate per civili abitazioni e strutture ricettive.Nella chiesa di San Giovanni Battista, ristrutturata nell'Ottocento,Per i tesserati FAI - già iscritti o che si iscrivono in occasione delle Giornate - oltre al vantaggio di saltare la coda sarà possibile accedere nell'antica striptula, attuale cortile di ingresso del Palazzo Severo Vernice, un'occasione del tutto inedita che rende quest' apertura decisamente speciale.