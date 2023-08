Gamberemo 2023, stasera all'IVE c'è la Festa del Palio

Va in scena questa sera, 16 agosto, nell'atrio dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, laorganizzata dall'associazione culturaleDi seguito il comunicato ufficiale del sodalizio di corso Principe Amedeo.«Seppur breve, la storia delha segnato in questi anni una sana competizione tra i ragazzi partecipanti alla gara del Palio. Abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno rivisitare i momenti più salienti di questi trent'anni attraverso una mostra: nasce così il progetto del Villaggio del Gamberemo, visitabile mercoledì 16 agosto nell'atrio dell'Istituto Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 19.30.Siamo andati alla ricerca del necessario (foto, immagini, manifesti, locandine brochure, divise, attrezzi ecc.) per allestire un sito là dove poter rivivere i momenti più esaltanti della manifestazione dalla sua nascita nel 1992 ad oggi: l'intento dell'Associazione è quello di "immergere" il visitatore, attraverso questo percorso guidato, nell'atmosfera dellache si disputerà il giorno successivo, giovedì 17 agosto.Il torneo del Palio dei Rioni è oramai uno degli appuntamenti più suggestivi del mese di agosto, denominato, con un sapiente gioco di parole che gli spettatori non tarderanno a comprendere, "Gamberemo": tale manifestazione consente di educare gradatamente le giovani leve al senso d'appartenenza nei confronti del proprio territorio. Ogni rione infatti partecipa con atleti, alfiere, marinai e con il proprio seguito disostenitori.Ideale trait d'union tra passato (i simboli araldici rammentano il sapore di epiche sfide cavalleresche) e futuro (è verdissima l'età media dei partecipanti), l'iniziativa, giunta quest'anno alla trentesima edizione, è il prodotto dell'impegno profuso dall'Associazione Touring Juvenatium e dai gruppi rionali, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e di riflesso con l'Amministrazione Comune di Giovinazzo.Quest'anno la Festa del Palio si svolgerà in due giornate: