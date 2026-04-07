Frana Petacciato
Frana Petacciato
Attualità

Frana in Molise, interrotta la circolazione sull'A14

Problemi, disagi e cancellazioni anche sulla linea ferroviaria da e per Bari

Giovinazzo - mercoledì 8 aprile 2026
Ha ripreso a scivolare in basso la frana di Petacciato, in Molise, nella provincia di Campobasso. Una frana che interessa circa 4 chilometri quadrati ed è ampia 2 chilometri. Un movimento franoso che si è nuovamente accentuato nella giornata di martedì 7 aprile e che di fatto ha tagliato in due l'Italia, isolando la Puglia per i flussi dal Nord che si muovono lungo la dorsale adriatica.

È stata quindi disposta la chiusura dell'autostrada A14 ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Risulta interrotta anche la statale 16 e le ripercussioni sul traffico su gomma e ferroviario da e per Bari sono pesanti.
In autostrada disposta uscita obbligatoria a Termoli per poi riprenderla a Vasto.

«La situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana se non addirittura qualche mese», ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile. Palazzo Chigi monitora la situazione e sono verifiche che stanno coinvolgendo più ministeri.
  • Linea ferroviaria Bari-Foggia
  • Frana Molise
  • A14
Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO
7 aprile 2026 Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO
A Pasquetta hanno vinto picnic e gite fuori porta
7 aprile 2026 A Pasquetta hanno vinto picnic e gite fuori porta
Altri contenuti a tema
Odissea sulla linea ferroviaria adriatica: ritardi fino a 4 ore Odissea sulla linea ferroviaria adriatica: ritardi fino a 4 ore La circolazione è rimasta sospesa per buona parte della mattinata di lunedì 23 dicembre tra Foggia ed il Molise
Linea adriatica interrotta per allarme bomba, le prime conferme da Trani Cronaca Linea adriatica interrotta per allarme bomba, le prime conferme da Trani Non si è trattato "dello scherzo di un ragazzino"
La Bari-Barletta tra le peggiori linee ferroviarie italiane La Bari-Barletta tra le peggiori linee ferroviarie italiane Lo ha stabilito un rapporto annuale di Legambiente
Accertamenti autorità giudiziaria: stamane interrotta la linea ferroviaria Cronaca Accertamenti autorità giudiziaria: stamane interrotta la linea ferroviaria Il traffico è ripreso regolare in tarda mattinata. Disagi per i pendolari
Investimento a Bisceglie: traffico ferroviario in graduale ripresa Cronaca Investimento a Bisceglie: traffico ferroviario in graduale ripresa Il tragico episodio è accaduto alle ore 17.15, rallentamenti compresi tra 25 e 100 minuti
Problemi al sistema di distanziamento: circolazione ferroviaria rallentata per più di un'ora Cronaca Problemi al sistema di distanziamento: circolazione ferroviaria rallentata per più di un'ora Soppressi quattro treni regionali. Normalità tornata dalle 16.05
Linea ferroviaria bloccata ieri tra Bari e Foggia: ecco perché Cronaca Linea ferroviaria bloccata ieri tra Bari e Foggia: ecco perché Il fatto è accaduto a tarda sera nel territorio di Trani
Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua
6 aprile 2026 Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua
Pasquetta col sole su Giovinazzo
6 aprile 2026 Pasquetta col sole su Giovinazzo
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
5 aprile 2026 Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
5 aprile 2026 A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
5 aprile 2026 La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
5 aprile 2026 Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
4 aprile 2026 Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
4 aprile 2026 TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.