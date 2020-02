Problemi al sistema di distanziamento: circolazione ferroviaria rallentata per più di un'ora

Ancora problemi tecnici, quest'oggi 14 febbraio, al sistema di distanziamento frasulla linea ferroviaria che collega Foggia al capoluogo regionale, con rallentamenti, ritardi e quattro treni regionali soppressi.I ritardi si sono palesati intorno alle 14.45 e la circolazione ne ha risentito fino alle 16.05 circa, quando i tecnici sono riusciti a far fronte al guasto. Disagi per i pendolari in partenza per Bari o che avrebbero dovuto far rientro ache hanno dovuto attendere altri treni o trovare mezzi sostitutivi per raggiungere le loro mete.Era già accaduto tre giorni fa, l'11 febbraio, quando si era presentato il medesimo problema tra le due stazioni periferiche di Santo Spirito e Parco Nord.Il traffico sulla linea adriatica è tuttavia ripreso regolare e si registrano