Accertamenti autorità giudiziaria: stamane interrotta la linea ferroviaria

Il traffico è ripreso regolare in tarda mattinata. Disagi per i pendolari

Dalle ore 8.30 di questa mattina, 16 maggio, sulla linea Foggia – Bari il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, è tornato regolare.Il protocollo di sicurezza sarebbe scattato dopo che il macchinista di un Frecciarossa ha segnalato la presenza di una bicicletta sui binari.Disagi alla mobilità ferroviaria continuano a riscontrarsi con ripercussioni sui pendolari che dovevano viaggiare da e per Giovinazzo. In particolare sono coinvolti con ritardi tra i 10 ed i 50 minuti, 4 treni ad Alta Velocità, 2 Intercity, 12 Regionali e 2 Regionali limitati.