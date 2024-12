Odissea sulla linea ferroviaria adriatica: ritardi fino a 4 ore

Gravi disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea adriatica si sono verificati questa mattina, lunedì 23 dicembre, a causa di un guasto in Molise tra Campomarino e Chieuti. Guasto su cui sono dovuti intervenire i tecnici. Il traffico è rimasto sospeso per alcune ore ed i treni a lunga percorrenza hanno accumulato sino a 4 ore di ritardo, con ricadute inevitabili anche sui treni regionali da e per Giovinazzo.Il treno Frecciarossa 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25) ha concluso la sua corsa a Foggia. I passeggeri diretti a Termoli e Pescara Centrale hanno proseguito il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto; chi era diretto invece ad Ancona, Rimini, Bologna Centrale, Reggio Emilia AV Mediopadana e Milano Centrale ha proseguito il viaggio con il treno FR 8810.Tanti pendolari avrebbero voluto raggiungere Bari per lavoro e per gli ultimi regali di Natale, ma il traffico è stato parecchio rallentato. Circolazione ripresa regolare dalla tarda mattinata.