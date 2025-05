Fino al 1° giugno a Giovinazzo sosta gratuita nelle zone C e D

La Giunta comunale di Giovinazzo, con una delibera urgente ed immediatamente eseguibile, ha accolto la proposta del sindaco Michele Sollecito e dell'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore, di lasciare libere da pagamento le zone di sosta denominate C e D sino al 1° giugno 2025. Il provvedimento si è reso necessario per un problema col gestore temporaneo dei parcheggi a pagamento.Gli abbonamenti di 20 euro resteranno validi da quella data e sino al 30 settembre per tutti i residenti delle zone interessate. La zona C corrisponde a via Fossato, via Salvemini, via Dogali, via Magenta, via Palestro, il lungomare Esercito Italiano nel tratto tra via Papa Giovanni XXIII e via Marsala e via Bari (tratto tra via Solferino e piazza Vittorio Emanuele II), mentre la zona D interessa piazza Porto, via Isonzo, via Buccari, via Thaon de Revel, via Montegrappa, piazza delle Vittorie, via Carso, via Gorizia, via Gradisca, via Borea, via Piave, via Redipuglia, via Diaz, via Fortunato, via Battisti, via De Turcolis, via Crocifisso, il lungomare Marina Italiana tra via De De Turcolis e via Durazzo e via Molfetta (nel segmento che va dall'intersezione con via Crispi a piazza Vittorio Emanuele II.