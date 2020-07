Nuovi parchimetri a Giovinazzo

Da ieri, 1° luglio, è ripresa la tariffazione a pagamento anche sui, come già abbondantemente annunciato dall'Amministrazione comunale quando, il 1° giugno scorso, le strisce blu erano tornate attive in centro dopo la Fase 1 dell'emergenza sanitaria. L'orario di sosta con tariffa oraria resterà in vigore sino al 31 agosto prossimo.La novità è rappresentata daiinstallati in tutta la città, di ultima generazione, del tutto simili a quelli presenti in altre località turistiche da Trani a Polignano a Mare e Monopoli, che hanno sostituito quelli attivi per diversi anni.«Abbiamo voluto adeguarci a quelle che sono le nuove tecnologie. Questi parchimetri - ha spiegato l'Assessore alla Polizia Locale,- sono in realtà utilizzati anche altrove e sono l'ultimo ritrovato del settore. Rispetto al recente passato bisognerà inserire anche ilTorna dunque a pagamento - ha proseguito Stallone -, dopo il centro cittadino, anche l'area dei due lungomari su cui, per stare vicini ai commercianti in difficoltà dopo l'emergenza Covid, avevamo posticipato l'entrata in vigore della sosta a pagamento.Tengo infine a specificare soprattutto a beneficio di chi viene a trovarci da fuori città - ha concluso l'Assessore -».