Esercizi commerciali chiusi a Giovinazzo il 25 e 26 aprile ed il 1° maggio

L'ordinanza sindacale n.29 del 19 aprile 2020, pubblicata all'Albo Pretorio, ha sancito la chiusura su tutto il territorio comunale degli esercizi commerciali di carattere alimentare nelle giornate diIl provvedimento, annunciato dal Sindaconel bollettino del lunedì sera, si rifà ad un indirizzo ampiamente condiviso dai suoi omologhi della Città Metropolitana di Bari.Riapriranno, invece,purché gli operatori assicurino la presenza di un operatore che disciplini il flusso degli avventori. Si potrà entrare uno per volta ed al di fuori degli spazi in cui sono presenti le macchine automatiche, non si potranno creare assembramenti ed in ogni caso i consumatori dovranno essere distanziati di almeno un metro l'uno dall'altro. Gli ambienti dovranno poi essere igienizzati due volte al giorno.Nello stesso atto, il primo cittadino giovinazzeseprossimo, reiterando di fatto quanto disposto il 17 marzo scorso.E proprio sino a quella data, che dovrebbe sancire la fine del distanziamento sociale imposto dal Governo e l'inizio della fase 2, Depalma ha disposto laConfermato quanto stabilito da un'ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in data 17 aprile, per ciò che concerne coloro i quali svolgonoQuesti soggetti potranno accedere ai loro appezzamenti di terra per non più di una volta al giorno, da soli, con apposita certificazione che attesti il possesso della superficie agricola e limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi.