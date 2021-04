TARIFFE ED ORARI

LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE STALLONE

Il ritorno in zona arancione e la possibile ripresa delle attività commerciali per il periodo estivo, hanno indotto la Giunta comunale ad emanare una delibera (il 18 marzo scorso, poi modificata il 12 aprile), con cui si sanciscono i nuovi parametri tariffari e di orario per la sosta a pagamento all'interno delle strisce blu.La principale novità, in massima sintesi, è rappresentata dall'equiparazione delle varie zone e dall'aumento del costo del parcheggio dalle ore 20.01 alle 24.00, quando lieviterà. Il tutto, in primis per consentire un ricambio e la possibilità di parcheggio in talune zone da parte dei residenti, che avevano manifestato all'Amministrazione questo disagio, ed in secondo luogo per incentivare gli automobilisti a lasciare le auto nell'ex Punto di primo intervento, a levante, e nell'area mercatale verso Molfetta.Le strisce blu sulQueste le principali novità dal- piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, via Gioia, corso Amedeo d'Aosta, via Cappuccini, piazza Garibaldi lato nord e lato est ambo i lati;- Via Bari (da intersezione con via Solferino) e via Molfetta (da intersezione con via Crispi sino a quella con piazza Vittorio Emanuele II);- piazza Porto, via Isonzo, via Buccari, via Thaon de Revel, via Montegrappa, piazza Delle Vittorie, via Carso, via Gorizia, via Gradisca, via Borea, via Piave, via Redipuglia, via Diaz, via Fortunato, via C. Battisti, via De Turcolis, via Crocifisso, Lungomare Marina Italiana (tra via De Turcolis e via Durazzo);- via Fossato (tra via Salvemini e piazzale Leichardt), via Papa Giovanni XXIII (fino a via Palestro), via Salvemini (tra via Gentile e via Solferino), via Solferino (tra Lungomare Esercito Italiano e via Papa Giovanni XXIII), via Dogali (tra via Solferino e via Magenta), via Magenta (tra via Dogali e via Bari), via Palestro e Lungomare Esercito Italiano (tra via Papa Giovanni XXIII e via Palestro).L'Assessore alla Polizia Locale,ha così commentato la decisione: «Con l'aumento tariffario dopo le 20.00 - ha detto - abbiamo voluto innanzitutto agevolare un ricambio tra le auto e poi la possibilità di parcheggio di alcuni residenti, che da tempo ci avevano palesato questo disagio (penso alla situazione in aree tipo via Papa Giovanni XXIII, via Dogali oppure a Ponente in via Crocifisso e traverse). Il nostro intento - ha quindi continuato Stallone - è quello di portare gli automobilisti che vengono da nord a parcheggiare nell'area mercatale e scendere a piedi verso il mare o la piazza e per quelli che arriveranno da sud, a fermarsi nella zona dell'ex Punto di primo intervento. Con una breve e piacevole passeggiata arriverebbero sul lungomare Esercito Italiano e quindi in piazzale Leichardt.Dobbiamo imparare molto in questo senso da altre realtà, decongestionando il centro cittadino. Restiamo ovviamente in attesa dei provvedimenti nazionali e regionali sul coprifuoco, momentaneamente alle 22.00, per eventuali modifiche che ad oggi non riteniamo necessarie», ha concluso.