Easy Park, a Giovinazzo sosta a pagamento più facile

Parte dal 1°marzo, anche a Giovinazzo, il serviziola App più diffusa in Italia per la sosta delle auto su strisce blu. Già attiva in 650 città italiane, consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.Per poter usare il nuovo servizio basta scaricare la App dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di una carta di credito, anche prepagata. Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il 'codice area di sosta', riportato sull'app EasyPark attivando la geolocalizzazione e disponibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l'orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell'auto.Sono parecchi i vantaggi dil'area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è attivo, tra cui Bari, Barletta, Bisceglie, Conversano e moltissime altre nella regione.«Anche Giovinazzo si allinea ad altre città italiane adottando un nuovo e veloce sistema di pagamento per la sosta delle auto sulle strisce blu - dichiara il sindaco,- Siamo soddisfati per questo nuovo servizio che permetterà ai giovinazzesi, ma soprattutto a turisti e visitatori, di sbrigare celermente le operazioni di sosta. Ormai i cellulari viaggiano all'unisono con le nostre vite sempre più smart e veloci».«Finalmente arriva anche da noi Easy Park - commenta, assessore con deleghe alla Polizia Locale e alla Mobilità sostenibile - Fino al 1° marzo, giorno in cui partirà il servizio, faremo in modo di far conoscere il più possibile questo nuovo servizio che farà entrare Giovinazzo nel circuito delle città più avanzate e tecnologiche per la sosta delle auto».