Festa Patronale Giovinazzo, stasera si accendono le luminarie

Ci sono il Palio dei Rioni e la messa in piazza Porto

La tappa di avvicinamento alla solennità dell'Assunta corrisponde anche ad una giornata importante per la Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano, che di fatto prende il via quest'oggi, 14 agosto.Di seguito, pertanto, vi riportiamo il programma liturgico e popolare di giornata varato dal Comitato Feste Patronali guidato da Pietro Sifo.Ore 6.30, 8.30, 19.30, 22.00 - Sante messe in ConcattedraleOre 19.30 - Messa vespertina animata dalla comunità dei Frati Cappuccini, dal Terz'Ordine Francescano e dalla Gioventù Francescana.Ore 20.30 - In piazza Vittorio Emanuele II accensione delle luminarie.Ore 20.35 - XXXII edizione del Palio dei Rioni - Gamberemo a cura della Touring Juvenatium in piazza Vittorio Emanuele II e Cala Porto.Ore 23.00 - Santa Messa della Vigilia della Solennità dell'Assunzione in piazza Porto.