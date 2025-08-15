Festa Patronale Giovinazzo, il programma di Ferragosto

PROGRAMMA 15 AGOSTO

Sono iniziati ieri sera ufficialmente, con l'accensione delle luminarie, i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano a Giovinazzo. Quest'anno l'organizzazione è stata affidata al gruppo del Comitato Feste Patronali guidato da Pietro Sifo. Di seguito il programma completo nella giornata in cui la Chiesa Cattolica festeggia la solennità dell'Assunzione di Maria in Cielo.Ore 7.30 - 13.00 - Fiera dell'Assunta in piazzale Salvo D'Acquisto.Ore 19.00 - Ritrovo presso il Circolo Figli del Mare e corteo delle associazioni d'armi verso il Monumento ai Caduti sul mare in Località Crocifisso con deposizione di una corona, ammaina bandiera e lettura della preghiera del marinaio.Ore 19.00 - 22.00 - "Giovinazzo sacra: un percorso tra Fede ed Arte" - apertura straordinaria delle chiese e delle rettorie del centro storico.Ore 19.30 - Santa Messa nella Concattedrale di Santa Maria Assunta animata dalla comunità parrocchiale.Ore 20.45 - Traslazione del Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe in via Cappuccini sino alla Concattedrale.Ore 21.00 - Lancio di 19 diane (19 come la data della Solennità per la Vergine) in accompagnamento alla Traslazione del Manto.