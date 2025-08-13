Vita di città
Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 13 agosto
Oggi il settimo giorno di Novena alla Madonna di Corsignano
Giovinazzo - mercoledì 13 agosto 2025 2.29
Si tratta dell'ultimo giorno prima che si entri nel vivo dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.
Quest'oggi, mercoledì 13 agosto, continuerà la Novena in onore della Vergine all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Le sante messe saranno celebrate alle 6.30, 8.30, 19.30 e 22.00.
La messa vespertina delle 19.30 questa volta sarà animata dalla comunità parrocchiale dell'Immacolata. Saranno presenti i rappresentanti dell'Associazione Mariana e dell'Associazione Padre Pio, insieme all'Azione Cattolica. Confessioni possibili sino a mezzogiorno. La Concattedrale di Santa Maria Assunta resterà quindi aperta sino alle 23.30 circa, dopo l'ultima celebrazione eucaristica.
Alle 19.30 ci sarà anche la benedizione dei gonfaloni dei rioni cittadini che parteciperanno al Gamberemo. Benedizione che sarà impartita da Fra' Andrea Viscardi del convento dei Frati Cappuccini.
Domani, invece, 14 agosto, si entra nel vivo della Festa Patronale 2025, come anticipato, con l'accensione delle luminarie e lo svolgimento dell'atteso Palio dei Rioni, che quest'anno giungerà XXXII edizione.
