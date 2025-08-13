Cattedrale Giovinazzo
Cattedrale Giovinazzo
Vita di città

Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 13 agosto

Oggi il settimo giorno di Novena alla Madonna di Corsignano

Giovinazzo - mercoledì 13 agosto 2025 2.29
Si tratta dell'ultimo giorno prima che si entri nel vivo dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.
Quest'oggi, mercoledì 13 agosto, continuerà la Novena in onore della Vergine all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Le sante messe saranno celebrate alle 6.30, 8.30, 19.30 e 22.00.

La messa vespertina delle 19.30 questa volta sarà animata dalla comunità parrocchiale dell'Immacolata. Saranno presenti i rappresentanti dell'Associazione Mariana e dell'Associazione Padre Pio, insieme all'Azione Cattolica. Confessioni possibili sino a mezzogiorno. La Concattedrale di Santa Maria Assunta resterà quindi aperta sino alle 23.30 circa, dopo l'ultima celebrazione eucaristica.
Alle 19.30 ci sarà anche la benedizione dei gonfaloni dei rioni cittadini che parteciperanno al Gamberemo. Benedizione che sarà impartita da Fra' Andrea Viscardi del convento dei Frati Cappuccini.

Domani, invece, 14 agosto, si entra nel vivo della Festa Patronale 2025, come anticipato, con l'accensione delle luminarie e lo svolgimento dell'atteso Palio dei Rioni, che quest'anno giungerà XXXII edizione.
  • Festa Patronale Maria SS di Corsignano
A Giovinazzo un torneo di beach volley per parlare di donazione di sangue
13 agosto 2025 A Giovinazzo un torneo di beach volley per parlare di donazione di sangue
Daniele Condotta alla sagra del Panino della Nonna. Oggi la Ceralacca Band
12 agosto 2025 Daniele Condotta alla sagra del Panino della Nonna. Oggi la Ceralacca Band
Altri contenuti a tema
Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto Religioni Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto Messa vespertina animata dalla parrocchia San Giuseppe
Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO Struggente il canto della corale delle parrocchie cittadine che ha accompagnato l'esibizione di Michele Jamil Marzella
Festa Patronale Giovinazzo, il programma dell'11 agosto Religioni Festa Patronale Giovinazzo, il programma dell'11 agosto Continua in Concattedrale la Novena alla Vergine di Corsignano
Stasera in Cala Porto l'omaggio alla gente di mare con le note di Michele Jamil Marzella Stasera in Cala Porto l'omaggio alla gente di mare con le note di Michele Jamil Marzella Novità nel programma della Festa Patronale 2025 voluta dal presidente Pietro Sifo
Festa Patronale Maria SS di Corsignano: tutto il programma scaricabile Festa Patronale Maria SS di Corsignano: tutto il programma scaricabile Iniziata in Concattedrale la Novena in onore della Vergine
Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa Turismo Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa L'iniziativa nell'ambito dei festeggiamenti per Maria SS di Corsignano. Nella chiesa di S.Maria di Costantinopoli c'è la personale di Dino Mottola
Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo Attualità Festa patronale, dieci stalli per disabili in corso Principe Amedeo L'iniziativa comunale su spinta dell'Associazione Mutilati ed Invalidi del Lavoro
Festa patronale S. Maria di Corsignano - Il programma completo Religioni Festa patronale S. Maria di Corsignano - Il programma completo Oggi la visita guidata alla chiesa rurale del Padre Eterno già S. Maria di Corsignano
Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo
12 agosto 2025 Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo
Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto
12 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto
Caro lido, i pugliesi rispondono con il fai da te
12 agosto 2025 Caro lido, i pugliesi rispondono con il fai da te
INPS, al via domande per riduzione del 50% dei contributi per nuovi artigiani e commercianti
12 agosto 2025 INPS, al via domande per riduzione del 50% dei contributi per nuovi artigiani e commercianti
Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO
11 agosto 2025 Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO
Candlelight sotto le stelle di San Lorenzo: il racconto e le FOTO
11 agosto 2025 Candlelight sotto le stelle di San Lorenzo: il racconto e le FOTO
Festa Patronale Giovinazzo, il programma dell'11 agosto
11 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma dell'11 agosto
Piazza Vittorio Emanuele II gremita per il concerto di Irene Grandi - FOTO
10 agosto 2025 Piazza Vittorio Emanuele II gremita per il concerto di Irene Grandi - FOTO
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.