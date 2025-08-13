Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 13 agosto

Si tratta dell'ultimo giorno prima che si entri nel vivo deiQuest'oggi, mercoledì 13 agosto, continuerà la Novena in onore della Vergine all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Le sante messe saranno celebrate alleLa messa vespertina delle 19.30 questa volta sarà animata dalla comunità parrocchiale dell'Immacolata. Saranno presenti i rappresentanti dell'Associazione Mariana e dell'Associazione Padre Pio, insieme all'Azione Cattolica. Confessioni possibili sino a mezzogiorno. La Concattedrale di Santa Maria Assunta resterà quindi aperta sino alle 23.30 circa, dopo l'ultima celebrazione eucaristica.Alle 19.30 ci sarà anche ladei rioni cittadini che parteciperanno al Gamberemo. Benedizione che sarà impartita da Fra' Andrea Viscardi del convento dei Frati Cappuccini.Domani, invece, 14 agosto, si entra nel vivo della Festa Patronale 2025, come anticipato, con l'accensione delle luminarie e lo svolgimento dell'atteso Palio dei Rioni, che quest'anno giungerà XXXII edizione.