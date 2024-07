Festa liturgica della BVM del Monte Carmelo: il programma a Giovinazzo

Powered by

La Chiesa Cattolica celebra quest'oggi, 16 luglio, la solennità liturgica dellae a Giovinazzo entrano nel vivo i festeggiamenti in suo onore, organizzati dall'omonima associazione guidata da Pietro Sifo.Ieri, 15 luglio, è stata celebrata nella Parrocchia San Giuseppe la santa messa vespertina, occasione per l'accoglienza e la vestizione dei nuovi associati, a cui ha fatto seguito l'adorazione eucaristica comunitaria.Oggi, dunque, si entra nel vivo dei festeggiamenti che culmineranno domenica 21 luglio con la processione della sacra effigie e con la ffesta esterna. Alle 7.00 del mattino è prevista la messa al "Carminiello", mentre alle 9.00 ci sarà la celebrazione nella parrocchia San Giuseppe, prima della messa alle 11.00 che culminerà a mezzogiorno con la Supplica alla Madonna del Carmelo.Alle 19.30 altro momento solenne, con la celebrazione eucaristica presieduta da don Luigi Caravella. Per tutta la giornata, al mattino ed al pomeriggio, la Bassa Musica "Città di Molfetta" animerà le strade cittadine con le sue note.