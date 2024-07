BVM del Monte Carmelo: il programma completo dei festeggiamenti a Giovinazzo

Con l'altarino allestito dalla famiglia Barbolla in via Donatori di Sangue sono ufficialmente partiti i festeggiamenti per lanel rione San Giuseppe. Festeggiamenti organizzati dall'omonima associazione presieduta dall'avv. Pietro Sifo e sotto la guida spirituale di don Luigi Caravella, che per l'ultimo anno sarà parroco in via Dogali, prima di andare a ricoprire altro incarico.Il programma si è quindi aperto con la Novena domenica 7 luglio, che vengono celebrate ogni giorno sino al 14 luglio alle 8.30 ed alle 19.00. La messa vespertina e preceduta dal Santo Rosario delle 18.30 ed è animata da parroci e religiosi di Giovinazzo.Il 14 luglio, però, a presiedere la celebrazione eucaristica delle 19.00 sarà il vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Mons. Domenico Cornacchia.Il 15 luglio la santa messa vespertina sarà l'occasione per l'accoglienza e la vestizione dei nuovi associati. Seguirà adorazione eucaristica.Il 16 luglio si celebra la festa liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: alle 7.00 del mattino messa al "Carminiello", mentre alle 9.00 ci sarà la celebrazione a San Giuseppe, prima della messa alle 11.00 con Supplica alla Madonna a seguire. Alle 19.30 solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Luigi Caravella. Per tutta la giornata, al mattino ed al pomeriggio, la Bassa Musica "Città di Molfetta" animerà le strade cittadine con le sue note.Il 17, 18 e 19 luglio vi saranno celebrazioni per il quartiere sempre alle 19.00: nell'ordine in via Bari 135, nel prolungamento di via Magrone ed il 19 alle case popolari di via Toselli. Alle 21.00, poi, il concerto di musica leggera in via Dogali, del gruppo Panama - Italian Style Band in Concert.Sabato 20 luglio alle 19.00 ancora messa, durante cui ci sarà il gemellaggio con la Confraternita di Maria SS del Monte Carmelo di Molfetta.Il 21 luglio Giovinazzo celebrerà la Madonna del Carmine con la festa esterna: messe saranno celebrate nella parrocchia San Giuseppe alle 8.00 ed alle 10.30. Alle 18.30 don Luigi Caravella officerà la messa solenne che sarà il prologo liturgico alla processione per le vie della città. Ad animare il corteo processionale ci sarà l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo.Il percorso prevede i passaggi per via Dogali, II trav. via Bari, via Jacobellis, via Bisanzio Lupis, via Pagano, via Toselli, via Cialdini, via Bitonto, via Firenze, via Milano, via Magrone, prima del ritorno su via Toselli, via Donatori di Sangue, via Papa Giovani XXIII e poi il rientro in chiesa da via Magenta e via Dogali.Il 22 luglio, alle 19.00 come di consueto, messa in suffragio degli associati defunti.