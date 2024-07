Ieri sera a Giovinazzo la processione della Madonna del Carmelo - FOTO

34 foto Processione Madonna del Carmelo 2024 Gianluca Battista

Si concluderanno oggi, 22 luglio, i festeggiamenti in onore dellaa Giovinazzo, con la messa delle 19.00 nella parrocchia San Giuseppe in suffragio degli associati defunti.E proprio l'omonima associazione, in comunione con il padre spiritualeha organizzato domenica 21 luglio i solenni festeggiamenti esterni, culminati in serata con la processione per le vie del rione San Giuseppe della sacra effigie.Suggestivi l'uscita dalla parrocchia di via Dogali ed il rientro, mentre intensissimi sono stati alcuni passaggi per il quartiere, soprattutto davanti alle abitazioni di persone in difficoltà o ammalate. Una volontà ferma da parte del presidente dell'associazione della Madonna del Monte Carmelo,che ha deciso con grande coerenza di non tenere i fuochi d'artificio, destinando tempo e danaro ad opere di solidarietà di gran lunga più importanti.È stata festa di popolo, come sovente scriviamo in questi casi, ma lo è stata davvero, senza retorica, perché una intera comunità si è ritrovata dietro quella sacra effigie, simbolo di amore infinito verso un'umanità sempre più spesso afflitta da dolori. Bello il finale con le piccole fontane piriche al rientro nella parrocchia San Giuseppe.Noi ve la raccontiamo questa serata, attraverso i nostri scatti.