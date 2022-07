Giovinazzo in festa per la Regina del Monte Carmelo: stasera la processione

Giovinazzo è in festa da alcuni giorni per la Beata Vergine Maria Regina del Monte Carmelo, di cui ieri, 16 luglio, ricorreva la solennità liturgica. Quest'oggi, domenica 17 luglio, ci sarà il clou dei festeggiamenti alla parrocchia San Giuseppe, dove ieri sera ha officiato la santa messa Mons. Domenico Cornacchia per l'affidamento dell'intera comunità dei fedeli.Alle 8.30 e alle 10.00 saranno celebrate le sante messe, così come al pomeriggio alle ore 18.30.Al termine della celebrazione eucaristica vespertina, dalla parrocchia San Giuseppe si dipanerà la processione della sacra effigie della Madonna del Monte Carmelo, che seguirà questo itinerario: via Dogali, via Papa Giovanni XXIII, via Bari, via Bisanzio Lupis, via Toselli, via Daconto, via Napoli, via Magrone, nuovo passaggio in via Toselli, poi via Iacobellis, di nuovo via Napoli, via Firenze, ancora via Lupis, via Settembrini, via Bitonto, via Pagano, via Magenta sino a ripercorrere via Dogali, transitando in via Palestro, con ultimo passaggio in via Papa Giovanni XXIII, via Logiudice sino al rientro nella parrocchia San Giuseppe. Alle ore 23.15, infine in località Trincea, si terrà l'atteso spettacolo pirotecnico.