Festa nel quartiere San Giuseppe per la Madonna del Monte Carmelo (FOTO)

8 foto Processione Madonna del Carmelo 2022

Si è tenuta ieri sera, domenica 17 luglio, la processione dell'effigie dellaper le vie del quartiere San Giuseppe, culmine dei festeggiamenti nell'omonima parrocchia guidata daorganizzati con l'ausilio dell'associazione dell'Abitino della Madonna del Carmine.Si è trattato di una festa davvero della gente, ritornata dopo gli anni bui della pandemia, attesissima. Tanti i fiori ai balconi, le grandi coperte e i drappi appesi in segno di giubilo e rispetto per la Vergine che transitava per le strade. Tanta anche la partecipazione dei fedeli in centinaia al seguito dell'effigie, partita da via Dogali all'imbrunire.Di grande impatto i passaggi in via Bisanzio Lupis ed in via Firenze e poi in via Papa Giovanni XXIII, solo per citarne alcuni. Dopo il rientro della statua all'interno della parrocchia San Giuseppe, intorno alle 23.15 in migliaia hanno assistito ai fuochi pirotecnici sul lungomare di Ponente e da via Marina.I festeggiamenti si completeranno questa sera, lunedì 18 luglio, con la messa di ringraziamento dei soci dell'Abitino della Madonna del Carmine.Sotto il nostro articolo, alcuni scatti della processione domenicale.