Giovinazzo in festa per la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Dopo la festa liturgica del 16 luglio scorso, dopo le sante messe per il quartiere e dopo il concerto dell'Italian Street Band Panama, che ha divertito molto i presenti, i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo vivranno oggi il momento clou, con la festa esterna e la processione per le strade della città. Intanto ieri sera, 20 luglio, gemellaggio dell'associazione guidata da Pietro Sifo con Confraternita di Maria SS del Monte Carmelo di Molfetta.Quest'oggi, dunque, 21 luglio, Giovinazzo celebrerà la Madonna del Carmelo con la festa esterna: le messe saranno celebrate nella parrocchia San Giuseppe alle 8.00 ed alle 10.30. Alle 18.30 don Luigi Caravella officerà la messa solenne che sarà il prologo liturgico alla processione per le vie della città. Ad animare il corteo processionale ci sarà l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo.Il percorso prevede i passaggiIl 22 luglio, alle 19.00 come di consueto, messa in suffragio degli associati defunti.