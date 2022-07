BMV del Monte Carmelo, Parrocchia San Giuseppe in festa. Il programma completo

Sono iniziate il 7 luglio scorso le celebrazioni in onore dellanellaIl fitto programma continuerà questa sera,alle 21.00, con lo spettacolo "Notte di Stelle" con Simone Mezzapesa e la Grande Orchestra Italiana. Domani, venerdìalle 18.15 è prevista la recita del Santo Rosario, che precederà la celebrazione vespertina delle 19.00 presieduta da don Raffaele Tatulli, durante cui ci sarà la vestizione dei nuovi associati del pio sodalizio dell'Abitino della Madonna del Carmine. Alle 21.00, veglia mariana.alle 7.00 la Santa Messa nella chiesa detta del Carminello, poi altre celebrazioni a San Giuseppe alle 8.30 ed alle 10.00. Alle 11.30 nuova santa messa ed a seguire supplica alla Vergine del Monte Carmelo. In serata, alle 19.00, ci sarà la messa officiata da S.E. Monsignor Domenico Cornacchia, Vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Al termine della celebrazione, concerto di musiche mariane a cura del coro parrocchiale.il clou dei festeggiamenti. Alle 8.30 e 10.00 sante messe, così come al pomeriggio alle ore 18.30. Poi dalla parrocchia San Giuseppe si dipanerà la processione della sacra effigie della Madonna del Monte Carmelo, che seguirà questo itinerario: via Dogali, via Papa Giovanni XXIII, via Bari, via Bisanzio Lupis, via Toselli, via Daconto, via Napoli, via Magrone, nuovo passaggio in via Toselli, poi via Iacobellis, di nuovo via Napoli, via Firenze, ancora via Lupis, via Settembrini, via Bitonto, via Pagano, via Magenta sino a ripercorrere via Dogali, transitando in via Palestro, con ultimo passaggio in via Papa Giovanni XXIII, via Logiudice sino al rientro nella parrocchia San Giuseppe.con la messa di ringraziamento dei soci dell'Abitino della Madonna del Carmine.