Festa dell'Eterno Padre: da oggi il via al Triduo nella pieve rurale

Partirà questa mattina, 3 agosto, all'interno della pieve rurale del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi, ilche culminerà il 6 agosto con la celebrazione della Solennità liturgica dellaIl programma per i tre giorni di preghiera prevede la recita del SCome anticipato, sabato 6 agosto, alle 6.00 sempre recita del Santo Rosario seguito dalla prima messa mattutina alle 6.30. Alle 9.00 ci sarà la seconda messa, mentre al pomeriggio, a partire dalle 18.30 sarà esposto il SS Sacramento sul piazzale antistante la chiesetta, già dedicata nei secoli passati a Santa Maria di Corsignano e cuore del culto per la Vergine a Giovinazzo.Il canto dei vespri e la benedizione eucaristica sono invece programmate per le 19.15, mentre la messa delle 19.30 chiuderà l'articolato programma liturgico nelle campagne giovinazzesi, molto toccante per i tanti fedeli legatissimi a questa tradizione.In contemporanea, domenica 6 agosto, per i credenti impossibilitati a raggiungere la pieve rurale, nel centro storico di Giovinazzo, sul sagrato di Santa Maria degli Angeli, alle 19.30 sarà recitato il Santo rosario ed alle 20.00 avrà luogo la messa animata dalla confraternita omonima.