Ferragosto, c'è l'ordinanza: controlli anti-bivacco a Giovinazzo

Ferragosto di divieti a Giovinazzo. Il sindaco,, ha firmato un'ordinanza, la, con cui vieta sui lungomari Marina Italiana ed Esercito Italiano di «bivaccare o disporre giacigli», garantendo il rispetto delle, ma anche di «disseminare avanzi di cibi, bevande o altro materiale di rifiuto».Un provvedimento, questo del primo cittadino, che arriva nel pieno della quarta ondata di contagi dovuti alla variantedel. Le spiagge saranno oggetto di monitoraggio, a partire da stasera, al fine di evitare «bivacchi con consumo di pasti e conseguente abbandono di avanzi e di contenitori sporchi, tali da impedire una civile fruizione delle zone interessate». Agli organi di vigilanza il compito di svolgere i controlli, che saranno intensificati, e di far rispettare i divieti.La, ad esempio, da stasera e per tutta la giornata di domani, potenzierà il dispositivo di sicurezza, prevenzione e controllo del territorio, schierando numerose unità operative, mediante l'impiego di, per garantire non solo una significativa presenza sul territorio, ma anche il rispetto dell'ordinanza attraverso un'intensa attività di prevenzione e di controllo lungo le riviere di Levante e Ponente e nei vari luoghi di balneazione cittadini.Particolare attenzione da parte degli agenti del maggioresarà tra l'altro dedicata a impedire il tradizionale fenomeno dell'accensione di falò in spiaggia e il proliferare degli accampamenti. I trasgressori sorpresi a non ottemperare alle disposizioni saranno puniti con sanzioni fino ad un massimo di. Sotto la lente di ingrandimento, oltre alle spiagge, anche i, dove si riuniscono i giovani in vista dell'approssimarsi del Ferragosto.Alla, che svolgerà anche controlli e ispezioni negli esercizi pubblici, si uniranno. Intanto, domani mattina, per accedere nell'area mercatale, dove si terrà la tradizionale, servirà il: «L'accesso - fanno sapere daldi via Cappuccini - sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti della». Il controllo sarà svolto dallae dalInsomma, in vista del week-end di Ferragosto, dopo le indicazioni del Viminale, ancheha organizzato il suo dispositivo di sicurezza, di prevenzione e di controllo. L'obiettivo è quello di far rispettare leper evitare una risalita dei contagi che metta a rischio la ripresa delle attività in autunno.