Fratelli d'Italia
Fratelli d'Italia
Politica

Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma

Nota della segreteria cittadina guidata da Matteo Parato

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025
«Il Circolo cittadino di Fratelli d'Italia ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato alle recenti elezioni regionali, confermando quanto il voto sia uno strumento fondamentale di partecipazione democratica. Ai consiglieri eletti in Consiglio regionale va il nostro augurio di buon lavoro, con l'auspicio che operino con responsabilità e attenzione concreta alle esigenze dell'intero territorio, mettendo al centro l'interesse comune».

Così la segreteria cittadina guidata da Matteo Parato, che poi punta i riflettori sull'impegno nel centrodestra di Tommaso Depalma e sulle dichiarazioni rese alla nostra testata in una intervista di Michele Sollecito.

«Nel contesto del dibattito politico successivo al voto, riteniamo necessario richiamare l'attenzione su un principio fondamentale: la chiarezza. Durante la campagna elettorale è stato evidente il coinvolgimento del sindaco a sostegno di un candidato locale del centrodestra, con una partecipazione attiva e pubblica ai momenti della campagna. Per questo - continua la nota -, risulta difficile da comprendere, per molti cittadini, la successiva dichiarazione di estraneità alle dinamiche partitiche e il richiamo esclusivo a un presunto "fronte civico". Una scelta politica così visibile richiede trasparenza e responsabilità. I cittadini meritano chiarezza e coerenza, non posizioni ambigue che possano generare confusione sull'orientamento amministrativo», è la netta presa di posizione.

«Prendiamo infine atto delle dichiarazioni del candidato locale del centrodestra - è il messaggio rivolto a Tommaso Depalma, mai nominato dalla segreteria di Fratelli d'Italia - in merito al sostegno ricevuto da alcuni consiglieri comunali di maggioranza. Riteniamo però che il centrodestra locale abbia bisogno di un percorso serio di costruzione condivisa. Un progetto politico credibile non nasce da dichiarazioni o entusiasmi individuali, ma da un dialogo aperto e leale tra tutte le forze del centrodestra, capace di mettere al primo posto il futuro del territorio e della comunità», è il messaggio conclusivo che intente essere un manifesto di intenti per inaugurare un tavolo di confronto.
  • Fratelli d'Italia Giovinazzo
AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio
17 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio
Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
17 dicembre 2025 Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
Altri contenuti a tema
FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» Si tratta di un progetto da 16,76 milioni di euro
Fratelli d'Italia Giovinazzo ha eletto il nuovo direttivo Fratelli d'Italia Giovinazzo ha eletto il nuovo direttivo Parato nominerà ultimi membri. Il coordinatore: «Pronti a nuove sfide in coerenza con la linea tracciata dal presidente Picaro»
Parato la spunta su Iannone: sarà ancora lui il coordinatore cittadino di FdI Parato la spunta su Iannone: sarà ancora lui il coordinatore cittadino di FdI Sabato 22 marzo le elezioni interne che hanno sancito la riconferma
Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
17 dicembre 2025 Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
16 dicembre 2025 Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
16 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
16 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
16 dicembre 2025 Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
16 dicembre 2025 Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
15 dicembre 2025 Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza
15 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.