Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma

«Il Circolo cittadino di Fratelli d'Italia ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato alle recenti elezioni regionali, confermando quanto il voto sia uno strumento fondamentale di partecipazione democratica. Ai consiglieri eletti in Consiglio regionale va il nostro augurio di buon lavoro, con l'auspicio che operino con responsabilità e attenzione concreta alle esigenze dell'intero territorio, mettendo al centro l'interesse comune».Così la segreteria cittadina guidata da Matteo Parato, che poi punta i riflettori sull'impegno nel centrodestra di Tommaso Depalma e sulle dichiarazioni rese alla nostra testata in una intervista di Michele Sollecito.«Nel contesto del dibattito politico successivo al voto, riteniamo necessario richiamare l'attenzione su un principio fondamentale: la chiarezza. Durante la campagna elettorale è stato evidente il coinvolgimento del sindaco a sostegno di un candidato locale del centrodestra, con una partecipazione attiva e pubblica ai momenti della campagna. Per questo - continua la nota -, risulta difficile da comprendere, per molti cittadini, la successiva dichiarazione di estraneità alle dinamiche partitiche e il richiamo esclusivo a un presunto "fronte civico". Una scelta politica così visibile richiede trasparenza e responsabilità. I cittadini meritano chiarezza e coerenza, non posizioni ambigue che possano generare confusione sull'orientamento amministrativo», è la netta presa di posizione.«Prendiamo infine atto delle dichiarazioni del candidato locale del centrodestra - è il messaggio rivolto a Tommaso Depalma, mai nominato dalla segreteria di Fratelli d'Italia - in merito al sostegno ricevuto da alcuni consiglieri comunali di maggioranza. Riteniamo però che il centrodestra locale abbia bisogno di un percorso serio di costruzione condivisa. Un progetto politico credibile non nasce da dichiarazioni o entusiasmi individuali, ma da un dialogo aperto e leale tra tutte le forze del centrodestra, capace di mettere al primo posto il futuro del territorio e della comunità», è il messaggio conclusivo che intente essere un manifesto di intenti per inaugurare un tavolo di confronto.