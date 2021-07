Pina Demartino vince la VII edizione del Premio di poesia dialettale

7 foto VII edizione Premio Poesia dialettale

In una Giovinazzo presa d'assalto da visitatori, turisti e dall'esercito del mordi e fuggi, c'era un angolo in cui si rievocavano antichi costumi e si riportava alla luce un prezioso patrimonio culturale quale è il dialetto.Nell'oratorio "San Giovanni Paolo II" della Parrocchia San Domenico è stato assegnato ieri sera, 24 luglio, il settimo Premio di poesie dialettale indetto dall'associazione culturalein collaborazione con lache quest'anno aveva come tema(Dall'ambasciata di matrimonio...allo sposalizio).La vittoria tra i 12 componimenti finalisti è andata adonna eclettica, pittrice molto apprezzata, con il suo componimento dal titolo "La zete ca nan petaive acchie' marete". Sul secondo gradino del podio è salito un'altra brava pittrice e autrice di versi, Elisa Raguseo, con la sua poesia "A Rosette". Terza Rita Schino, che ha proposto al pubblico "La storie de Felomene", mentre tre menzioni sono andate a Luigi Piscitelli, che con la sua"La storie di Marie e Giuanne" si è aggiudicato il premio musicalità, a Myriam Massari per il merito con "U litte de la zeite" e ad Antonio Labombarda con "La parlete de l'ambascete" per il componimento più originale.La serata è stata impreziosita da documenti filmati e dalla partecipazione del Maestro pasticcereaccompagnato dalla talentuosaentrambi aerografisti di fama nazionale, i quali hanno svelato al pubblico presente ingredienti e dolci delle feste di matrimonio di un tempo. Bello il racconto iniziale affidato a Vincenzo Camporeale.L'associazione del presidente Vito Fumai continua a mantenere viva la fiammella della tradizione, cercando di proporre anche in tempi di pandemia serate come quella di ieri, all'insegna dell'amore per un territorio che si concretizza nella salvaguardia della sua identità linguistica e delle sue radici popolari.Sotto il nostro articolo una galleria fotografica per cui ringraziamo Florinda Bavaro e Giangaetano Tortora.