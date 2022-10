I bimbi della "San Tommaso" in visita al porticciolo di Giovinazzo

5 foto I bimbi della "San Tommaso" al porto

L'uscita didattica al meraviglioso porto di Giovinazzo, che ha impegnato nella mattinata di mercoledì 5 ottobre bambini e insegnanti dellaè stata un'interessante e stimolante occasione d'incontro e scoperta per i piccoli e le piccole di tre, quattro e cinque anni che frequentano il plesso scolastico annesso allL'ambiente circostante, il territorio, è diventato ancora una volta, luogo di apprendimenti e scoperte sempre curiose e stimolanti. Infatti, non si è trattato di un'esperienza nuova, questa messa in atto dalle docenti del plesso, autorizzate dalla Dirigente Scolastica Maria Paola Scorza, ma di una modalità ricorrente nei percorsi progettuali attuati già dagli anni passati nella "San Tommaso". La situazione motivante creata dalle maestre ha avuto come finalità quella di utilizzare uno scenario naturale ricco di elementi da osservare e su cui lavorare a scuola, con la presenza di un "mediatore didattico", in questo caso il bravissimo pescatore Vito Discioscia, nostro concittadino. A lui il compito di far arrivare un messaggio nella bottiglia rivolto a tutti i bambini e donare a loro un pacco sorpresa, il tutto realizzato con la regia delle docenti. Il risultato? Entusiasmo e curiosità in tutti i bambini, applausi spontanei all'arrivo del pescatore che, con la sua barchetta ha raggiunto la scolaresca attraccandola alla banchina.Questa esperienza creata e arricchita di contenuti quali l'invito del pescatore giunto a scuola e il messaggio nella bottiglia scoperto al porto, diverrà il veicolo utile a scoprire il testo narrativo che ha quale elemento di partenza proprio il mare, e sarà lo sfondo integratore delle attività didattiche inerenti, il nuovo percorso operativo e didattico che si avvierà a partire dai prossimi giorni. Il testo narrativo, contenuto nel pacco sorpresa, un libro per ogni sezione del plesso, vivrà delle attenzioni dei bambini e sarà preso in esame in tutti i suoi contenuti dalle maestre per la realizzazione di percorsi di lavoro correlati tra loro. Dal libro scaturiranno attività linguistiche, scientifiche, artistiche e di logico-matematica.I RINGRAZIAMENTI DELLA SCUOLADall'istituto sono arrivati i ringraziamenti dopo la bella esperienza di didattica all'aperto.«L'esperienza al porto è stata gioiosa e vissuta con entusiasmo e per questo un grande grazie è stato rivolto da dirigente e corpo docente a Vito Discioscia che, nel ruolo del pescatore, ben interpretato, ha saputo creare un momento d'incontro davvero simpatico. Già in passato si è reso disponibile in altre esperienze come questa, conseguendo successo. I ringraziamenti della scuola vanno anche al Comune di Giovinazzo che ha permesso l'utilizzo dello scuolabus, all'autista Saverio Rubino che ha accompagnato i piccolini di tre anni. I bambini di quattro e cinque anni hanno, invece, percorso la strada a piedi partendo dalla scuola e giungendo al porto accompagnati dagli agenti del Comando di Polizia Locale della nostra città ai quali le docenti rivolgono un sentito ringraziamento. Un grazie speciale va alle collaboratrici scolastiche Anna Rita Orlando e Rosaria Donatiello per la preziosa collaborazione. Le sorprese non finiscono qui, per i bambini ce ne saranno altre sempre ricche di significati tutti da scoprire per conoscere e imparare».