"Esperienze d'arte", a Giovinazzo in mostra le piccole opere degli alunni degli Istituti Comprensivi

Sarà inaugurata questa mattina, alle 9.30, la mostra dei lavori di alunne ed alunni delle classi quarte degli Istituti Comprensivi giovinazzesi che hanno preso parte al progettoLa mostra dedicata ai piccoli si terrà in Sala San Felice e questa mattina saranno presenti le autorità cittadine ed i dirigenti dei due plessi (in foto una passata edizione, ndr).Il progetto, giunto alla seconda edizione ha coinvolto dunque bambine e bambini delle classi quarte della scuola primaria guidati dall'artista, coadiuvata da alcuni soci dell', in un percorso che ha fatto conoscere loro Amedeo Modigliani e le sue opere, soffermandosi in particolare sui ritratti, caratterizzati da volti stilizzati e colli affusolati. E dopo una prima fase di conoscenza ed una seconda di fase di introspezione, i giovani alunni hanno realizzato il proprioLa mostra sarà visitabile sino al 15 aprile, al mattino dalle 9.30 alle 12.30, ed al pomeriggio dalle 19.00 alle 21.00.