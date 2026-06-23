I Vigili del Fuoco
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Attualità

Pericolo incendi in via degli Ombrellai: i residenti scrivono al sindaco di Giovinazzo

La nota integrale pervenuta anche alla nostra redazione

Giovinazzo - martedì 23 giugno 2026
Con l'innalzamento delle temperature e l'inciviltà che continua a palesarsi imperterrita su tutto il territorio del Barese, il pericolo incendi diviene davvero concreto. Quanto accaduto in via degli Ombrellai, nella giornata del 21 giugno scorso fa riflettere, con la richiesta di intervento arrivata dai residenti e mai recepita.
A tal proposito i condomini di una palazzina hanno protocollato una lettera aperta al sindaco Michele Sollecito affinché si faccia carico del problema, legato anche alle sterpaglie presenti in suoli adiacenti gli stabili. Non bastano ordinanze se poi le regole non vengono rispettate anche dalla pubblica amministrazione e se nessuno si fa carico delle segnalazioni dei cittadini.
Noi quella lettera l'abbiamo ricevuta in redazione e la pubblichiamo integralmente.

Giovinazzo, 22 giugno 2026

Noi condomini di via degli Ombrellai-Giovinazzo, con la presente vogliamo rendere noto quanto segue:
Circa un anno fa, abbiamo denunciato, con ufficiale protocollo, all'amministrazione comunale di Giovinazzo, il pericolo di incendio per erba secca, nello spazio compreso tra via degli Ombrellai e via dei Vetturini.
Premesso che non è stata presa alcuna iniziativa ad evitare il pericolo di un eventuale incendio, considerando che intorno a codesta area, parcheggiano, ogni giorno, alcune decine di autovetture, ieri sera 21/06/2026, è avvenuto quanto temevamo, cioè l'incendio dell'erba molto alta e secca.
Abbiamo dovuto aspettare molto tempo affinché intervenissero i Vigili del Fuoco, i quali, a detta loro, impegnati in altro soccorso. Nel frattempo erano presenti due Carabinieri, che aspettavano insieme a noi residenti, ma nessuno da parte delle autorità giovinazzesi.
Ora noi ci chiediamo se, di fronte a questo evento, l'amministrazione comunale prenderà provvedimenti per la bonifica dei luoghi, da parte di chi compete, considerando che lo stato attuale potrebbe favorire un ulteriore incendio.

I condomini di via degli Ombrellai - Giovinazzo

  • Incendi Giovinazzo
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