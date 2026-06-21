Trovate a Giovinazzo due auto rubate a Molfetta. Erano state cannibalizzate

Le scocche di unae di una: le due vetture, entrambe di provenienza furtiva, risultate rubate a Molfetta, sono state trovate nelle campagne di Giovinazzo. Rubate, smembrate e, infine, finite nel mare magnum della ricettazione, dove i pezzi di ricambio vengono venduti a minor prezzo nei circuiti illeciti.Gli investigatori, ormai, parlano di una vera piaga del territorio a nord di Bari. Il rinvenimento è stato effettuato ad opera delledeldi, durante un normale servizio di controllo del territorio rurale: gli operanti, infatti, in un fondo agricolo in località Tresca, nei pressi di Torre don Ciccio, si sono imbattuti in un terreno utilizzato dai malviventi per nascondere il frutto della loro attività criminosa, ovvero le scocche di due vetture oramai cannibalizzate.Immediatamente dopo la scoperta, gli uomini coordinati dal capitanohanno contattato lache dalgiovinazzese ha inviato sul luogo una pattuglia, già in zona nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo. Gli agenti, dopo i rilievi di propria competenza sui mezzi, hanno accertato che le due auto erano entrambe state rubate nei giorni precedenti a Molfetta, portate nelle campagne e, infine, cannibalizzate per ricavarne dei pezzi di ricambio.Una vera e propria piaga del territorio, quella dei furti d'auto a nord di Bari, che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e unain grado di ripulire i pezzi di ricambio fra i demolitori compiacenti.