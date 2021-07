Contemporaneamente ai controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti delle attività commerciali, sono partiti anche quelli delle utenze domestiche. Gli agenti della, coordinati dal maggiore, hanno effettuato controlli inLe multe, che vanno dai, verranno elevate ai singoli amministratori condominiali che poi le divideranno tra tutti gli inquilini. In questo caso si tratta di stabili che hanno un unico cassonetto di smaltimento e non i singoli mastelli. «Lo avevamo annunciato e così è stato. Oltre alle attività commerciali, abbiamo iniziato i controlli alle utenze domestiche» dice, affatto contento del primo bilancio di controlli effettuati alle utenze domestiche della città.«Il controllo sull'esatto smaltimento dei rifiuti è e sarà il più esteso possibile. Su questo argomenti insisteremo e non molleremo, perché fare bene la differenziata significa provare a contenere i costi dello smaltimento dei rifiuti che inevitabilmente si scaricano sullache tutti odiamo. Ora - continua il sindaco - abbiamo un sistema efficace che ci permette di smaltire bene i rifiuti, ci dobbiamo sforzare di smaltirli bene». I controlli, intanto, proseguiranno anche nei prossimi giorni.«Il nostro obiettivo - conclude Depalma - non è fare i verbali (che ammontano sino a un massimo di, nda), ma educare i cittadini a fare la giusta raccolta differenziata che significa differenziare bene tutti i rifiuti differenziabili e lasciare alla raccolta settimanale dell'indifferenziato una parte davvero insignificante».