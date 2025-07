Entrano in tabaccheria a colpi di piccone, poi la fuga con il bottino

Assalto alla tabaccheria del quartiere 167 di Giovinazzo armati di un piccone, poi abbandonato all'interno e recuperato dai. Un furto che ha fruttato un bottino importante, anche se non ancora quantificato: contanti, sigarette e tagliandi delle lotterie istantanee, oltre ai danni all'attività. Le indagini sono in corso.I fatti si sono verificati nel corso della notte appena trascorsa in viale Moro, nella tabaccheria che sorge a pochi passi dalla caserma dell'. Erano all'incirca le ore 04.15, quando sono entrati in azione, anche se è difficile dire quanti abbiano preso parte al raid: hanno danneggiato la saracinesca arraffando di tutto e di più. Si sono fatti strada, è proprio il caso di dire, a suon di picconate. Eppure, sembra che nessuno abbia sentito dei rumori, che pure devono essere stati assordanti.Poi, una volta dentro, hanno fatto baldoria. Hanno saccheggiato il locale commerciale, fuggendo con il prezioso bottino fra i contanti contenuti nel registratore di cassa (un importo totale che è ancora in fase di quantificazione), i pacchetti di sigarette e i tagliandi delle lotterie istantanee. Infine, la fuga nel cuore della notte. Tutta l'azione, peraltro, è stata molto rapida. Scoperto il furto, i malcapitati proprietari si sono rivolti ai, giunti con una pattuglia dellaI militari hanno svolto i rilievi sul posto, sequestrato il piccone utilizzato nel corso del furto, abbandonato dai malviventi all'interno della tabaccheria, e stanno ora recuperando i filmati dalle videocamere installate in viale Moro e nelle strade adiacenti della 167. I fotogrammi saranno visionati nel corso delle prossime ore.