Il caldo non va via: domenica con 35° su Giovinazzo

Il caldo e l'umidità accompagneranno un'altra domenica. Purtroppo la cappa di calore presente sulla Puglia non accenna a diminuire la sua morsa, con qualche intervallo refrigerante.Buone notizie solo per chi va al mare, con temperature che oggi, 8 settembre, su Giovinazzo toccheranno i 35°. Mare quasi calmo e ventilazione debole da quadranti orientali. Ideale per una ultima giornata in spiaggia.Pomeriggio con transito di qualche nube e serata con prevalenza di sereno. Aumenta l'intensità del vento che salterà a Sud. Minime della notte sui 24°. Lunedì qualche annuvolamento ulteriore, martedì attese piogge anche consistenti ed anche l'agognato calo termico.SOLE - Sorge: 6:24, Tramonta: 19:14LUNA - Leva: 11:35, Cala: 21:23 - Luna crescente