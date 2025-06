Ritorna il caldo su Giovinazzo

DOMENICA 15 GIUGNO

Torna il caldo intenso su Giovinazzo, ma non in questa domenica, quando si toccheranno i 30°, mitigati anche da correnti moderate settentrionali. Mare mosso. Pomeriggio soleggiato e valori termici sui 26° al tramonto, ideali per una passeggiata. Minime della notte sui 18°.Il caldo si intensificherà lunedì 16 giugno, quando il termometro farà registrare punte di 34° (in agro percepiti 36°).SOLE - Sorge: 5:18, Tramonta: 20:26LUNA - Leva: 23:50, Cala: 8:56 - Gibbosa calante