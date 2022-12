Grande soddisfazione è stata espressa nelle ultime ore dalle opposizioni cittadine per l'approvazione all'unanimità in Consiglio comunale della loro proposta di attuazione dela Giovinazzo.esultano per un risultato voluto e fortemente inseguito dai consiglieri di opposizione nella massima assise,«Siamo contenti di questo traguardo raggiunto - hanno spiegato i quattro esponenti del centrosinistra - che non è un punto di arrivo, ma di partenza per una città più vivibile, più egualitaria. Grazie al PEBA tutti i cittadini, soprattutto i più deboli e svantaggiati, potranno godere di una città più accessibile e fruibile nei suoi spazi.La nostra è stata una battaglia di diritto - hanno ribadito - più volte espressa in campagna elettorale, un dovere per noi amministratori verso chi è meno tutelato e spesso dimenticato (basti pensare che lo strumento del PEBA è obbligatorio per legge ma le varie amministrazioni susseguitesi in questi anni hanno sempre snobbato questo fondamentale strumento!).Ora, il prossimo passaggio vedrà il coinvolgimento dell'intera cittadinanza: ognuno di noi sarà chiamato a essere cittadino attivo per suggerire e mostrare tutte le criticità che la nostra città presenta in merito. Inutile dirlo: noi saremo presenti e al fianco di tutti voi!», è il passaggio finale della nota apparsa anche sui social network.