Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo

La sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi è già partita. Strada per strada, come dice lui, e casa per casa. A Giovinazzo ed in altri comuni del Nord Bareseè già al lavoro dal momento dell'annuncio della sua discesa in campo nel centrodestra, a supporto di Luigi Lobuono presidente e nelle liste di Forza Italia.Venerdì 7 ottobre ci sarà la presentazione alla cittadinanza della candidatura del sindaco che ha cambiato il volto della città. In Sala San Felice, alle ore 20.00,sarà padrone di casa, in una serata in cui interverranno lo stesso Lobuono, in corsa per il ruolo di Governatore, accompagnato dall'on. Mauro D'Attis, segretario regionale di Forza Italia. Con loro anche Sergio Damiani, vicesegretario pugliese del partito e Gaetano Depalo, attuale vicesindaco di Giovinazzo e segretario cittadino.Sarà un modo per salutare tanti amici e sostenitori di vecchia data, ma sarà anche il primo incontro ufficiale con la città, in una campagna elettorale per forza di cose serrata. C'è un centrodestra che guarda al futuro della regione e dei territori ed è un centrodestra che viene dall'esperienza amministrativa, di strada, in mezzo alla gente, che non vuole élite al potere. E quel centrodestra è significativamente rappresentato dache ha fatto una scelta di campo coraggiosa.