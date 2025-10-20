Elezioni regionali, e se Tommaso Depalma...?

Qualche voce si è fatta insistente ed ai rumors hanno fatto seguito alcuni apprezzamenti pubblici di uomini politici, correnti di partito, movimenti civici.Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore, sia il centrosinistra sia il centrodestra avrebbero offerto aspazi nelle loro liste alle prossimeForte del suo incarico alla guida della Federciclismo pugliese, Depalma è sembrato restare fuori dai giochi a lungo, ma per quanto ci consta starebbe per scendere in campo.Così abbiamo deciso di sentirlo in una domenica di ottobre e questo è ciò che ci ha detto al telefono: «Beh, non credo di poter negare queste voci, come le chiamate voi. Mi sono giunte lusinghiere offerte da ambo gli schieramenti, ma le mie valutazioni in realtà sono ancora in corso ed afferiscono a due aspetti: in primo luogo io "devo" ai miei elettori alla Federciclismo grande lealtà. Devo prima comprendere se vi sia una qualche forma di incompatibilità e devo poi confrontarmi eventualmente con quanti mi hanno sostenuto».Depalma ha poi sottolineato un secondo aspetto: «Devo poi lealtà a chi in politica mi ha concesso spazi e sostenuto a sua volta. Ci sono valutazioni in corso esclusivamente con mia moglie e debbo dire che mi ha fatto piacere constatare quanta gente, da entrambe le parti, mi abbia cercato e pensi io possa ancora essere un "fattore" nel Nord Barese e non solo. Sono un uomo del civismo - ha concluso Depalma - e mi pare che più di qualcuno stia cercando di far finire anticipatamente una stagione, riconducendo tutto ai partiti tradizionali. Vedremo cosa accadrà nelle prossime giornate, di certo in tempi strettissimi darò le mie risposte a chi mi ha chiesto di scendere in campo alle prossime elezioni regionali. Certamente tutti voi saprete qualcosa prima della chiusura delle liste».