Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma

Ottimo risultato per l'ex sindaco che porta Forza Italia a diventare secondo partito cittadino. Tutti i più votati

Giovinazzo - martedì 25 novembre 2025 1.21
Lui ci aveva provato a riscendere in campo in prima persona, lo aveva fatto negli ultimi 30 giorni di una campagna tutta in salita per il centrodestra, come poi le urne hanno confermato. Ma a Giovinazzo ha ancora una bella fetta di sostenitori ed il risultato lusinghiero raggiunto dà la dimensione di quanto la sua figura sia ancora amata in città, al netto di molti detrattori.
Tommaso Depalma ha conquistato il primo posto nelle preferenze degli elettori giovinazzesi in queste consultazioni su scala regionale. Bene anche Francesco Paolicelli ed Elisabetta Vaccarella del Partito Democratico e Saverio Tammacco della lista Per la Puglia. Per Depalma però l'ingresso in Consiglio regionale appare lontano: 2.386 i voti raccolti nel Barese.
Questo l'ordine dei più votati a Giovinazzo secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Interno:

TOMMASO DEPALMA - Forza Italia - 1.732 voti;
FRANCESCO PAOLICELLI - Partito Democratico - 698 voti;
SAVERIO TAMMACCO - Per la Puglia - 608 voti;
ELISABETTA VACCARELLA - Partito Democratico - 539 voti;
UBALDO PAGANO - Partito Democratico - 458 voti;
PIETRO PETRUZZELLI - Partito Democratico - 458 voti;
LUCIA PARCHITELLI - Partito Democratico 428 voti;
CARMELA MINUTO - Forza Italia - 344 voti;
FELICE SPACCAVENTO - Decaro Presidente - 264 voti;
DOMENICO DAMASCELLI - Fratelli d'Italia 229 voti.


Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
25 novembre 2025 Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
24 novembre 2025 Il neopresidente Decaro: «Cercherò collaborazione con il Governo per la Puglia e i pugliesi»
