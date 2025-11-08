Elezioni regionali, a Giovinazzo i vertici di Forza Italia per Tommaso Depalma

«Ieri sera a Giovinazzo ho ritrovato una comunità viva, attenta e partecipe».Lo ha detto e poi scritto sui suoi canali social ufficiali,, candidato consigliere regionale per Forza Italia. Con lui i vertici del partito e l'altra candidata, Carmela Minuto, che conosce bene come lui il territorio del Nord Barese. Depalma è uomo "del fare", come ama definirsi, pronto ad intercettare umori della gente, a stare "tra" le persone, senza infingimenti.«È stato bello - ha spiegato l'ex primo cittadino di Giovinazzo - vedere tanta gente con la voglia di esserci, di confrontarsi e di credere che la buona politica si faccia guardando le persone negli occhi con serietà e passione. Un ringraziamento sincero a Francesco La Notte, Mauro D'Attis, Dario Damiani, Michele Sollecito e Gaetano Depalo per la loro partecipazione, e a tutti voi che avete scelto di condividere questo inizio».«Come ho detto ieri sera - ha continuato Depalma anche sui suoi canali social ufficiali -, vi chiedo di darmi fiducia: "Se me lo merito". E se vorrete far arrivare la mia voce in ogni angolo delle vostre città, nelle vostre famiglie, in ogni territorio, allora io potrò davvero essere la vostra voce — a patto che siate voi i primi a farla sentire, ovunque capiti».