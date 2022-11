Eduscopio, il Liceo classico "Spinelli" è super

Ilai vertici delle scuole baresi. L'istituto di via De Gasperi si piazza ai primi posti della classifica 22/23 stilata da, la piattaforma della Fondazione Agnelli che confronta gli istituti scolastici del Paese per orientare famiglie e studenti nella scelta della scuola superiore. Lo fa misurando l'efficacia educativa di una scuola in relazione agli esiti universitari e occupazionali di chi l'ha frequentata.Lo "Spinelli" (purtroppo erroneamente associato al nome del politico e scrittore Altiero, ndg)Meglio del liceo classico giovinazzese, nel raggio di 30km da Giovinazzo, hanno fatto solo il "De Sanctis" di Trani (con 73,24) e il "Socrate" di Bari (con 71,99). Battuti quindi i licei blasonati del capoluogo di regione e delle città limitrofe.Nel dettaglio emerge l'ottima preparazione fornita dalla scuola giovinazzese soprattutto in funzione del proseguimento degli studi: l'84% dei suoi studenti si immatricolano e superano brillantemente il primo anno di corso universitario. Un dato leggermente superiore anche alla media delle scuole dello stesso indirizzo della regione Puglia (81%). Ottime notizie anche per l'indirizzo scientifico dello "Spinelli" che ottiene un lusinghiero risultato di 72,44, che significa quarto posto tra le scuole in un raggio di 30km da Giovinazzo.Si tratta dunque di un'ottima notizia per l'istituto giovinazzese, soprattutto per l'indirizzo classico che sta affrontando un calo di iscrizioni (ma di questo argomento ce ne occuperemo a parte). «Questo risultato vuol dire - commenta il dirigente scolastico Carmelo D'Aucelli - che la nostra offerta formativa è di alto valore. Significa che il lavoro lo facciamo bene e viene riconosciuto da una indagine di un ente terzo. Ritengo che questa sia una cosa molto positiva».Anche il "Vespucci" di Molfetta, all'interno di cui è compreso l'istituto professionale "Banti", è andato molto bene nella classifica Eduscopio, «segno - secondo D'Aucelli - che la nostra scuola condivide le sue peculiarità e mette in comune i propri punti di forza. Questo abbiamo detto alle famiglie che ci sono venute a trovare in occasione dell'Open day di domenica scorsa». Intanto, proprio in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 23/24, il Liceo "Spinelli" continuerà ad aprire le proprie porte a studenti e famiglie per mostrare l'offerta formativa relativa agli indirizzi classico, scientifico e scientifico opzione scienze applicate. I prossimi appuntamenti sono previsti le domeniche del 18 dicembre, 15 gennaio e 22 gennaio dalle 10,30 alle 12,30 e il sabato del 14 gennaio dalle 16,30 alle 18,30.Sabato 3 dicembre, invece, alle 10.00, nella sala consiliare del Comune di Giovinazzo, è prevista la cerimonia di consegna degli attestati di merito agli allievi vincitori del progettoil progetto dell'Unione Europea per la mobilità degli studenti. Nel corso della cerimonia verrà anche consegnata la borsa di studio 2022 finanziata dalla "Associazione genitori" per lo studente meritevole dell'anno scolastico 21/22.