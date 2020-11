Social Video 4 minuti Ecco il drone della Polizia Locale che controllerà dall'alto Giovinazzo

Con il drone per prevenire reati ambientali e individuare assembramenti sospetti. Lapassa alle maniere forti per reprimere il fenomeno dei, ma anche pere verificare ilIl nuovo aereo a pilotaggio remoto è stato acquistato dalgrazie ad un finanziamento pari aottenuto nell'ambito del protocollo(l'intesa estiva tra il prefettoe il sindaco, nda) investiti per l'assunzione a tempo determinato di due agenti die per l'acquisto die appunto di, nuovo alleato tecnologico in servizio presso ildi via Cappuccini.Si tratta di un, un apparecchio con un'autonomia di volo sino ae una velocità massima diche permette di realizzare immagini termografiche - con una fotocamera daad alta risoluzione dotata di uno zoom ottico 2X ed uno digitale di 3X e stabilizzata su un gimbal a tre assi - che sfrutta un(tramite unFLIR radiometrico integrato) per l'acquisizioneInsomma, un occhio volante per i controlli degli uomini del maggiore: il drone detective, pilotato dall'ispettore, l'unico che ha il brevetto per farlo volare, s'è alzato in volo lunedì e lo farà anche nei prossimi giorni, sarà impiegato nelle attività di monitoraggio per smascheraree, nel vasto agro cittadino, per scovare, ma soprattutto per contrastare il vile fenomeno deie deiIn città, invece, il drone sarà fatto decollare per essere pronto a segnalare in tempo reale la presenza di, ilagli agenti della. Attraverso la localizzazione provvederanno poi a effettuare i controlli e ad elevare eventuali sanzioni. Un nuovo servizio mirato ad evitare assembramenti e a rendere ancora più efficaci i sopralluoghi delle pattuglie al lavoro sul territorio cittadino.Ora lapuò contare su un occhio speciale, che sarà impegnato nelle attività di controllo dell'agro, ma non solo. La visuale dall'alto, infatti, risulta importante anche per vigilare sul rispetto del, una misura indispensabile per il controllo della diffusione della pandemia.