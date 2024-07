4 foto Due incendi in 12 giorni nell'azienda Eco Sud Ricicli, si segue la pista dolosa

Due incendi in soli 12 giorni, due episodi ravvicinati che hanno colpitodella, una ditta che si occupa del commercio di rottami ferrosi e metallici. «Dal 2014, non è mai accaduto nulla del genere», ha detto allal'amministratore«Il magazzino è stato assediato dalle fiamme in vari punti, prima che queste fossero domate grazie all'intervento dei» ha raccontato Iannelli, dal 2014 al timone dell'azienda che sorge lungo la strada provinciale 107 che porta a Terlizzi e che si occupa anche di demolizioni industriali e navali. «Nei magazzini di rottami si recuperano in modo rapido, sicuro, efficiente e nel rispetto delle norme materiali ferrosi che altrimenti sarebbero inutilizzati o persi nell'ambiente».: in entrambi i casi le telecamere di videosorveglianza interne hanno immortalato le sagome di almeno tre malviventi, con il volto travisato da passamontagna e con vestiti scuri, fuggire a piedi dalla sede della società verso le campagne dell'agro giovinazzese. Una scena fotocopia, quella immortalata dalle videocamere di sicurezza, che Iannelli ha dovuto vedere per ben due volte nel giro di dodici giorni.In fiamme, in entrambi i casi, sono finiti caricatori idraulici, muletti e camion bilici, con danni per centinaia di migliaia di euro. «Non posso che esprimere tutto il mio disappunto per quel che è accaduto negli ultimi giorni» è il commento dell'amministratore di, rilasciato sempre al quotidiano regionale, che ha subito sporto denuncia aiper i due incendi appiccati nella sua azienda. I militari della, da giorni oramai, stanno indagando sul caso.«Da quando amministro la società, dal 2014, non è mai accaduto niente del genere - ha spiegato Iannelli -. Tuttavia, in passato sono avvenuti. In particolare, alcuni lavoratori avrebbero subito il rogo ed il danneggiamento delle proprie auto, mentre sua madre ed un professionista di fiducia si sarebbero visti tagliare gli alberi e distruggere gli impianti di irrigazione nei propri terreni.Episodi, a cui si deve aggiungere anche «l'incendio di merci in un ex magazzino», ha detto. «Io ci tengo a precisare che tutti questi eventi non sono in alcun modo riconducibili a. Sarebbero, piuttosto, correlabili ad», ha concluso Iannelli.