Due auto rubate a Bisceglie e cannibalizzate ritrovate a Giovinazzo

Le scocche di unae di una: le due autovetture, entrambe provento di due furti denunciati a Bisceglie, sono state trovate nelle campagne di Giovinazzo. Rubate, smembrate e finite nel mare magnum della ricettazione, dove i pezzi di ricambio vengono venduti a minor prezzo tramite i circuiti illeciti.Gli investigatori, ormai, parlano di una vera e propria piaga del territorio a nord di Bari. Il ritrovamento è stato effettuato ad opera delle, durante un quotidiano servizio di controllo del territorio rurale: gli agenti del capitano, infatti, in contrada San Pietro Pago, nei pressi della discarica, si sono imbattuti in un terreno usato dai banditi per nascondere il frutto della loro attività criminosa, ovvero le scocche di due auto ormai del tutto cannibalizzate.Immediatamente dopo la scoperta, i vigilantes deldi via Marconi hanno contattato lache daldi via Cappuccini ha inviato sul luogo una pattuglia, già in zona nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo. Gli agenti, dopo i rilievi di propria competenza sui mezzi, hanno accertato che le due auto erano state rubate a Bisceglie nei giorni precedenti la data del ritrovamento, portate nelle campagne e, infine, cannibalizzate per ricavarne pezzi di ricambio.Una vera e propria piaga del territorio, quella dei furti d'auto, che vede coinvolti numerosi gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e unain grado di ripulire i pezzi di ricambio fra i demolitori compiacenti.