4 foto Furti d'auto: trovati tre veicoli cannibalizzati. Anche una Stelvio integra

Tre carcasse di auto cannibalizzate, dopo essere state rubate, e una integra sono state ritrovate abbandonate dalle, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio rurale teso a contrastare i reati ambientali e disposto ogni settimana sulla base della programmazione della cabina di regia.Nei giorni scorsi sono state controllati numerosi fondi agricoli, con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi, e il supporto della: in particolare, gli agenti del capitano, fra le località Torre del Tuono e San Martino, hanno ritrovato unarubata a Molfetta, unae una, queste ultime due proventi di altrettanti furti denunciati a Giovinazzo, oltre ad un'in località Antica del Rosso rubata a Trani.E se laera integra, le altre erano state già spogliate dei pezzi, rivenduti sul mercato nero dei ricambi, in quella che rappresenta una piaga del territorio. Un fenomeno sempre in fermento che, per gli investigatori, vede coinvolte veri e propri gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le auto e, infine, unacon il compito di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti.La pratica della cannibalizzazione delle auto rubate, ormai consolidata, trova la sua ragion d'essere nella richiesta che se ne fa, per questo l'invito è ad «evitare di rivolgersi al mercato nero parallelo di parti d'auto poiché tale condotta alimenta esponenzialmente il fenomeno dei furti di auto, in un circolo vizioso senza fine».