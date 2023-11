Sventato un furto di olive, ladri in fuga. Recuperati 4 quintali

Furto di olive rimasto incompiuto nelle campagne di Giovinazzo, dove la campagna olivicola, uno dei settori strategici dell'economia cittadina, è nel pieno del suo svolgimento. Nel pomeriggio di giovedì scorso, infatti, lehanno messo in fuga un terzetto di ladri e recuperato l'intera refurtiva:Il furto si stava consumando in un terreno in località Palmento della Sete, dove i vigilantes deldi via Marconi, nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio rurale, volti a prevenire e a contrastare i furti e altre forme di illegalità, hanno sorpreso tre individui intenti a fare incetta di olive, il rinomato oro verde che ogni anno finisce nel mirino di banditi senza scrupoli. Ma l'intervento di una pattuglia li ha costretti a battere in ritirata, prima di essere sorpresi in flagranza.Alla vista degli agenti, infatti, i malviventi se la sono data a gambe levate, dileguandosi per le vie interpoderali, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti, abbandonando però sul posto le attrezzature impiegate, tra cui due teli stracolmi di olive, altrettante verghe e quattro sacchi. Gli uomini del capitanohanno subito restituito la refurtiva - pari a- al legittimo proprietario. Vane, tuttavia, le ricerche dei malviventi nei fondi circostanti.I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e al controllo delle zone rurali, continueranno nei prossimi giorni, in particolare nelle aree agricole, di Giovinazzo per il contrasto al fenomeno dei furti negli uliveti. Nell'ultimo mese sono state ulteriormente intensificate le misure di vigilanza, in modo particolare nelle ore notturne.